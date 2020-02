Michelle Hunziker, la foto alle Maldive scatena gli haters: "Fuggi dal coronavirus?"

Basta una foto a scatenare gli haters e i peggiori deliri legati al coronavirus. La protagonista dello scatto? Michelle Hunziker, che si fa ritrarre in bikini bianco direttamente dalle Maldive. E ad accompagnare l'immagine, il commento: "Ecco il risultato del nostro shooting home made... un omaggio alla mitica Ursula Andress da tutti noi. In Ursula Andress: Michelle Hunziker". Foto strepitosa, quella della conduttrice Mediaset: esce dall'acqua come Ursula Andress, appunto, e sfoggia il consueto fisico da urlo. E che c'entra il Covid-19? Presto detto: qualcuno la ha accusata di essere "fuggita" dall'emergenza coronavirus. Un discreto delirio, al quale la Hunziker risponde indirettamente in una story, in cui ha spiegato: "Faccio un po' di fatica a dormire perché le brutte notizie hanno raggiunto anche noi qui, dall'altra parte del mondo... Restiamo compatti ragazzi", conclude Michelle Hunziker.