Il coronavirus arriva al Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini entra nella casa con un infettivologo

Una delle regole principali del Grande Fratello Vip è che i concorrenti non devono venire a conoscenza di ciò che accade fuori. Ma il reality di Canale 5 ha deciso di fare un'eccezione perché la situazione del coronavirus è troppo grave per essere tenuta nascosta. Nelle ultime 72 ore sono stati verificati oltre 200 infetti tra diverse regioni d'Italia, a partire dalla Lombardia e dal Veneto. Gli autori del GF Vip hanno deciso che è giusto che i concorrenti sappiano cosa sta succedendo. "Alfonso Signorini - si legge nella nota ufficiale - accompagnato dall'infettivologo Alessandro D'Avino, entrerà nella casa di GF Vip per fornire loro tutte le informazioni e rispondere alle domande che gli inquilini del loft di Cinecittà vorranno fargli".

Per approfondire leggi anche: Oltre alla Marini, entra anche un altro ex concorrente?