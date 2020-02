Verissimo, Barbara D'Urso combatte il coronavirus: "Baciatevi, abbracciatevi. Come stanno le cose"

Anche Verissimo di Silvia Toffanin, in onda su Canale 5, con lo studio vuoto. Ai tempi del coronavirus Mediaset tutela tutti. Niente pubblico. Una decisione che è arrivata già da qualche giorno seguendo l’indirizzo della Regione Lombardia. "La decisione di Mediaset è arrivata domenica mattina seguendo le decisioni della Regione Lombardia. Quando al mattino di domenica mi hanno detto che sarei andata in onda senza pubblico ho pensato: non ce la faccio. Ma dopo dieci minuti ho cambiato idea ed ho detto: dobbiamo andare avanti. Dobbiamo informare. Dobbiamo fare il nostro mestiere”, racconta Barbara D’Urso negli studi di Verissimo. Insieme a lei ci sono Cesara Bonamici, Federica Panicucci e Alessandra Viero di Quarto Grado.

La prima ad andare in onda senza pubblico in studio è stata proprio la D’Urso. Con il suo Pomeriggio5, in onda tutta la settimana, sono arrivati puntuali anche i consigli degli esperti e gli aggiornamenti da tutte le zone rosse del nord Italia. Inoltre oltre dieci giornalisti sono stati mandati in giro per l’Italia. "I nostri inviati che sono stati nelle zone rosse sono in quarantena, ma è una precauzione", continua la d’Urso. Che precisa: "Baciatevi, abbracciatevi. Senza paura. I supermercati vengono riforniti ogni giorno. Non c’è bisogno di prenderli d’assalto. Andate a correre al parco, all’aria aperta. Ho spiegato bene a Pomeriggio 5 come lavare le mani. Credo sia stato un consiglio fondamentale. Ma rimarco: no panic”.

di Francesco Fredella