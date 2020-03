Ballando con le Stelle, Milly Carlucci gela Francesca Fialdini: "Perché non te l'ho chiesto?"

09 marzo 2020 a

Milly Carlucci mette le cose in chiaro e svela che Francesca Fialdini non farà Ballando con le stelle (previsto per il 28 marzo su Rai 1). Ma la bionda ex conduttrice de La Vita in diretta, che non sarebbe mai stata nei pensieri del cast della Produzione, come mai non ha frenato i rumors sulla sua presunta partecipazione? Nella trasmissione A Ruota Libera la Fialdini finalmente accarezza l’argomento, visto che in studio c’è Milly Carlucci. Le chiede di far chiarezza con una domanda che potrebbe avere il sapore della gaffe. La madrina di Ballando prende la palla al balzo per fare chiarezza alla Fialdini: “Non sono riuscita a chiedertelo perché sei molto impegnata qui a Torino e non puoi. Magari il prossimo anno”. Una doccia fredda. Non c’è spazio per doppie interpretazioni. Per la Fialdini Ballando “non s’ha da fare”. Confermati, invece, alcuni concorrenti: Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano, Vittoria Schisano, Gilles Rocca, il pugile Daniele Scardina e Antonio Maria Catalani.