Striscia la Notizia, Michelle Hunziker: "Perché corro il rischio di andare in onda"

11 marzo 2020

Tra i pochi, pochissimi che non mollano ci sono quelli di Striscia la Notizia. In onda su Canale 5, nonostante il coronavirus. Si tratta di uno dei pochi programmi superstiti per Mediaset e per l'intera tv italiana. E, intervistata da La Stampa, Michelle Hunziker spiega le ragioni della scelta di andare in onda: "C'è un'atmosfera assurda - spiega -. In studio niente pubblico, solo io e Gerry Scotti, il regista e due tecnici. C'è gran gioia nel tornare a lavorare con Gerry ma c'è anche la tortura di non poterlo neppure abbracciare". E ancora, la Hunziker spiega che Striscia è un'isola serena in questi giorni cupi: "Fare intrattenimento in questa situazione penso sia cosa positiva, salutare e dovuta. Abbiamo tutti bisogno di leggerezza e di distrarci un po'. Spero la gente abbia capito l'importanza delle nuove norme - sottolinea -. Noi vogliamo portare serenità in questa nuova realtà. Che è poi la ragione che ci fa accettare di correre qualche rischio", conclude la Hunziker.