Settimo Cielo, "piccolo Sam" morto a 21 anni: tragico incidente, addio a Lorenzo Brino

Negli anni Duemila la fiction Settimo cielo, che raccontava le vicende della famiglia Camden, ha tenuto incollati milioni di telespettatori alla tv. Adesso arriva una notizia drammatica. Inaspettata. Lorenzo Brino, che tutti ricordano per il personaggio del piccolo Sam, è morto sul colpo in un incidente stradale. Aveva appena 21 anni.

La notizia viene diffusa da Variety, che parla di un terribile impatto dopo aver citato come fonte la polizia San Bernadino, in California. Lì è avvenuto l’incidente. Secondo la prima ricostruzione degli agenti di polizia, l’attore ventunenne era della sua Toyota Camry. Improvvisamente, intorno alle 3 del mattino ora locale, ha perso il controllo dell’auto che si è schiantata contro un palo. La morte è avvenuta sul colpo.

La notizia lascia senza fiato il mondo del cinema. Con un messaggio struggente Mimi su Instagram ricorda sua fratello Lorenzo con queste parole: “Per il mio fantastico e pazzo fratello. Te ne sarai andato, ma è vero quando la gente dice ‘andato ma mai dimenticato’. Dire che sei stato una benedizione è un eufemismo. Hai portato luce a così tante vite e hai fatto così tanto con la vita troppo breve che hai avuto. Ho avuto il privilegio di crescere fianco a fianco con te per 21 anni assolutamente selvaggi. Credimi quando dico che a volte mi hai fatto diventare pazza, ma hai fatto anche parte di alcuni dei miei ricordi più cari. Sono così felice di