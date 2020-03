Il coronavirus cancella l'Eurovision Song Contest: Diodato resta a casa con la sua "Fai rumore"

Francesco Fredella 18 marzo 2020 a

Non era mai accaduto prima. Non era mai accaduto in ben 64 anni. Anche l'Eurovision Song Contest - la manifestazione internazionale musicale tanto attesa da tutti i Paesi europei - viene cancellata. Emergenza Coronavirus. È la vera nota stonata di queste ultime settimane, non solo per l’Italia. Ma per tutta l’Europa (dove si sta diffondendo il virus).

"È con profondo dispiacere che dobbiamo annunciare la cancellazione dell'Eurovision 2020", si legge sul sito ufficiale della manifestazione che si sarebbe dovuta svolgere dal 12 al 16 maggio a Rotterdam. La precedente edizione era stata vinta da Duncan Laurence con la canzone "Arcade". L’Italia, come avviene ogni anno, avrebbe partecipato con il vincitore del Festival di Sanremo. Quest’anno sarebbe toccato a Diodato con "Fai Rumore". Tutto annullato.