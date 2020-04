Coronavirus, l'annuncio straziante di Fiordaliso: "Ho perso mia mamma senza più vederla"

02 aprile 2020 a

Altro dramma a causa del coronavirus. La mamma di Fiordaliso è deceduta dopo aver contratto il Covid-19. A raccontarlo è la stessa cantante che, in collegamento con La Vita in Diretta , ha parlato della tragedia che molti italiani come lei hanno vissuto e vivono tutt'ora. "Mamma si è ammalata i primi di marzo - ha raccontato - l’ho accudita per cinque giorni e poi è stata ricoverata. Il 19 l’ho persa, senza più vederla. Questa malattia è una delle cose più brutte che possa succedere a un familiare, perché spariscono e non li vedi più. Non ci puoi più essere, non li puoi accompagnare”.

Fiordaliso su Twitter aveva anche annunciato il contagio: “Io mi sono ammalata (ora guarita), mia sorella ammalata (ora guarita), ma la roccia (mio padre) ti ha sconfitto ed è guarito”. La mamma però non ce l'ha fatta, come purtroppo tanti.