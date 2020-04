Grande Fratello Vip, tra Adriana Volpe e il marito Roberto è finita in disgrazia? L'indizio che scatena il gossip

06 aprile 2020 a

Uno strano caso riguarda Adriana Volpe e Roberto Parli, il marito. Già, perché l'ex concorrente del Grande Fratello Vip - che ha lasciato anzitempo la casa proprio per la morte del suocero, Ernesto Parli, concorrente del coronavirus - e il suo consorte avrebbero smesso di seguirsi su Instagram. In effetti, reciprocamente, non risultano tra i rispettivi followers, come segnalata il sito di gossip e tv Bitchyf. Il sospetto, dunque, sorge spontaneo: qualcosa si è rotto a causa del legame di lei con Andrea Denver all'interno della casa del Gf Vip? Oppure Adriana e Roberto non si erano mai seguiti su Instagram, anche se appare un poco difficile? Insomma, mistero. Poi, certo, resterebbe anche la pista dell'hacker in stile-Inps, ma appare ancor più improbabile.

