Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e il retroscena inedito: “Piangeva e vomitava in bagno”

Adriana Volpe è la vincitrice morale del Grande Fratello Vip: il suo gradimento è alle stelle tra il pubblico, che ancora non smette di rimpiangerla e che molto probabilmente l’avrebbe eletta regina di questa quarta edizione a suon di centinaia di migliaia di preferenze al televoto. Purtroppo, però, la Volpe ha dovuto abbandonare la casa a causa della scomparsa del suocero, Ernesto Parli, colpito dal coronavirus. Adriana era a conoscenza della situazione critica, ora Fernanda Lessa svela dei retroscena che ovviamente non sono mai andati in onda: “L’ho sentita poco fa - racconta al settimanale Chi - lei ha resistito per due settimane con un peso nel cuore letale. In bagno piangeva e vomitava, io ero accanto a lei, muta. L’abbraccio finale, però, è stato bello. Si potrebbe ricominciare da qui”.