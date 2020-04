Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa-choc su Adriana Volpe: "Chiusa in bagno a vomitare", gli ultimi drammatici giorni

01 aprile 2020 a

Una testimonianza sconvolgente, quella di Fernanda Lessa sugli ultimi gironi di Adriana Volpe nella casa del Grande Fratello Vip, sui giorni che hanno preceduto la sua uscita per la morte del suocero, Ernesto Parli, deceduto dopo aver contratto il coronavirus. Fernanda Lessa, nel corso del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha legato molto con la Volpe. E in un'intervista a Chi, il settimanale diretto proprio da Signorini, ha spiegato: "L'ho sentita poco fa. Lei ha resistito per due settimane con un peso nel cuore letale. In bagno piangeva e vomitava. Io ero accanto a lei, muta". Immagini di sofferenza pura, drammatiche, che ovviamente il Gf Vip non ha mostrato né rivelato. Momenti che svelano tutta la sofferenza con cui Adriana Volpe ha dovuto convivere. Infine, chiamata a descrivere la conduttrice Rai, Fernanda Lessa ha spiegato: "Non conosce vie di mezzo. O migliori amiche o nemiche fino alla morte. L'abbraccio finale, grazie ad Alfonso, però, è stato bello. Si potrebbe ricominciare da qui", ha concluso.

