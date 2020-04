Adriana Volpe e il marito Roberto, quarantena da separati: momenti di sofferenza", l'indiscrezione bomba di Signorini

22 aprile 2020 a

a

a

Momenti difficili per Adriana Volpe. Uscita dal Grande Fratello Vip a causa della morte del suocero per coronavirus, la conduttrice sarebbe in crisi con il marito Roberto Parli, anche a causa della affettuosa amicizia con l'ex coinguilino Andrea Denver (anche se lei ha sempre respinto le avances esplicite del giovane modelllo). A confermare però il gelo coniugale è il settimanale Chi, diretto da quell'Alfonso Signorini padrone di casa anche dello stesso GF Vip. La Volpe e il marito stanno vivendo lontani la quarantenta, dopo aver lasciato al Svizzera (dov'è morto il suocero) ed essere tornata in Italia da sola con la figlia.

"Dopo il GF Vip, neanche le condoglianze". Volpe, retroscena sull'ex collega: Magalli voleva chiarire così?



"Stanno vivendo un momento di sofferenza”, riporta Chi. “Roberto, che ha appena perso il padre, sta affrontando un momento delicato, ma la franchezza di entrambi sarà il punto di partenza per chiarirsi quando saranno pronti a farlo”, "Al GF Vip - ha confessato Adriana - ho vissuto una seconda giovinezza e mio marito non si aspettava di vedere questa Adriana e infatti è stato onestissimo. 'Ho avuto una botta di gelosia incredibile', mi ha detto. Nella vita ho sempre protetto lui e Gisele e quando sono entrata nella Casa ho parlato poco di loro per non essere vulnerabile. Di sicuro mi sono presa dei miei momenti, ma sempre nel rispetto”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.