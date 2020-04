Paola Perego con le stampelle: brutto infortunio per la conduttrice

23 aprile 2020 a

Sfortunato incidente per la conduttrice Paola Perego che poi ha condiviso sui social uno scatto in cui cammina con le stampelle causa uno strappo muscolare al quadricipite anteriore della coscia. La Perego ha pubblicato il post dell’incidente. Le dinamiche dell’accaduto non sono ancora chiare: nonostante le tantissime domande dei fan in cui hanno chiesto in che modo si fosse provocato lo strappo, la donna non ha ancora spiegato come sono andate le cose.

"Quarantena quasi finita": Paola Perego, il ritorno in tv e dita incrociate su La Talpa

Sul web la Perego si è mostrata sorretta da due stampelle ortopediche, oltre alla mascherina obbligatoria sul volto. La foto, dove sembra si trova nell’atrio della palazzina dove risiede: “Distrazione del quadricipite”. La presentatrice avrebbe quindi avuto un serio infortunio domestico, provocato da una lesione al muscolo della coscia. . Quel che è certo, scrive Gossip e tv, che alla donna servirà un lungo periodo di riposo e probabilmente dei cicli di riabilitazione.

