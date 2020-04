Cristiano Malgioglio e Barbara d'Urso, l'intoppo in diretta: fuoriprogramma prima di Pomeriggio5

Francesco Fredella 24 aprile 2020 a

I fan esultano. La d’Urso e Malgioglio sono una coppia formidabile in tv (e lo dicono gli ascolti, oltre che i milioni di follower che li seguono). Per la prima volta la d’Urso inaugura un nuovo format social, su Instagram dove va fortissimo con 2,6 milioni di seguaci. Ore 16. La diretta viene annunciata nelle Stories prima di di andare in onda a Pomeriggio5. Barbara si collega ed una pioggia di fan (più di 10 mila al minuto) è on line con lei. Aspetta un ospite misterioso. Si tratta di Cristiano, che cerca di fare una diretta Instagram con lei. Manda messaggi del tipo: “Ci sono”. Ma non si riesce a collegare in videochat con Barbara. Che sorride e lo attende, ma senza riuscire a connettersi. Un piccolo fuoriprogramma, virale e simpatico. Barbara è instancabile. I fan la inondano di cuori e smile. Malgioglio tenta invano di connettersi, ma poi molla non riuscendoci. Ci riproveranno presto. Parola di Barbara, che inaugura un nuovo format su Instagram prima di Pomeriggio5, direttamente dal suo camerino. Appuntamento alle 16.

