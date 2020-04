Antonella Elia, la rivelazione su Patrick dopo il GF Vip: "Gli hanno fatto una telefonata, lo hanno obbligato a rettificare"

25 aprile 2020 a

"Patrick? Se me lo facevano incontrare erano dolori". Antonella Elia, nella sua diretta Instagram con Adriana Volpe, è tornata su Patrick Ray Pugliese, con cui è entrata in rotta di collisione al Grande Fratello Vip, riservandogli parole di fuoco. "Ha legato con me in modo falso. Ha passato tutto il periodo pensando a chi avvicinarsi e a chi non avvicinarsi. È una persona falsa, purtroppo ne devo prendere atto". La Volpe ha un'altra opinione del ragazzo, ma l'ex valletta di Mike Bongiorno continua: "Tutti quando sono uscita mi hanno descritto Patrick come uno stratega che a seconda delle persone che più lo convincevano si avvicinava. Si è avvicinato a me non per affetto, ma perché strategicamente gli conveniva starmi vicino. Poi ha dichiarato che io ho gravi problemi psicologici e che glielo ha detto la psicologa della casa”.

Patrick aveva poi rettificato, parlando di "travisamento" e "opinioni personali". "Ha fatto le scuse perché obbligato, c’è stata una chiamata fatta a lui in cui gli hanno detto di fare le scuse e lo ha fatto. Gli è stato detto di fare immediatamente una rettifica. È stato chiamato, è stato obbligato a fare la rettifica. Non ha fatto le scuse a me, dopo tutte le moine che ha fatto nell’ultima settimana”. Per concludere in serenità, "non voglio più sentirlo nominare in tutta la mia vita”. Poco dopo, tra i commenti al live, proprio quello di Pugliese: "No, non voglio sentire Patrick. Vai via!”. l'ha congedato una irremovibile Antonella.

