Ogni Mattina, il nuovo programma di Adriana Volpe. Indiscreto: perché è fallita la trattativa con Mediaset

Adesso il destino televisivo di Adriana Volpe non ha più segreti. L’ex conduttrice de I fatti vostri, dopo la parentesi al Grande Fratello vip, torna in pista. Non a Mediaset, come abbiamo già raccontato, ma a Otto (la nuova tv in chiaro di Sky). Il nuovo programma avrebbe già un titolo: Ogni mattina e si spera che possa essere anche un successo in termini di ascolti. Tutte le mattine. La durata? Dalle prime indiscrezioni, ancora frammentarie, la Volpe e Alessio Viola (ex conduttore di Skytg24) dovrebbero essere in onda per 5 ore nella fascia del daytime. Una battaglia durissima perché si scontrerebbero con i colossi della televisione. Adriana, tra l’altro, potrebbe sfidare l’inossidabile Giancarlo Magalli, con il quale sarebbe ancora in atto una battaglia in tribunale dopo la lite furibonda in diretta a I fatti vostri qualche tempo fa.

Ma come mai Adriana Volpe dopo il Grande Fratello vip ha scelto Otto? Una fonte segretissima ci racconta: “La trattativa con Mediaset era Andata avanti per un programma del sabato mattina. Lei voleva una quotidiana e forse ha scelto Otto per questo motivo”. Colpo di scena. La Volpa si è posizionata in un’altra Rete. Salutando Canale 5, che le ha regalato un’inedita popolarità con il Grande Fratello vip. La vedremo Ogni mattina nel suo lungo daytime targato sky. Sarà un addio definitivo a Mediaset?

