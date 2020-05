Carmen Russo, gli effetti del coronavirus sulla scuola di danza: "Forte perdita economica, saremo tutti più poveri"

02 maggio 2020 a

“Noi siamo fortunati perché c’è tanta gente che non ha i soldi per fare la spesa, ma con la chiusura della nostra scuola di danza abbiamo subito una forte perdita economica”. Carmen Russo ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo, parlando soprattutto dell’emergenza coronavirus che si è abbattuta sull’Italia. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato la sua quarantena con il marito Enzo Paolo Turchi e la figlia Maria, ma soprattutto ha confessato di aver subito notevoli perdite economiche: “Siamo consapevoli che, finita l’emergenza, saremo tutti più poveri e le famiglie avranno altre priorità rispetto al frequentare le lezioni di ballo. Noi ovviamente speriamo che invece ci sia una ripresa veloce e serena. Vedremo”. Inoltre la Russo ha svelato cosa intende fare una volta passato il coronavirus: “Tornerò a Medjugorjie in pellegrinaggio. Per ringraziare la Madonna e anche per chiederle l’illuminazione per affrontare al meglio il periodo che verrà”.

