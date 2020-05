Umberto Smaila e Colpo grosso, come sono diventate oggi le ragazze Cin cin oggi: attrici hard, spogliarelli e mariti famosi

Roberto Alessi 03 maggio 2020 a

Chiamo Umberto Smaila e mi dice: «Mediaset Extra ha rimesso in onda il mio Colpo Grosso con le ragazze Cin cin in topless, il programma che ha reso quasi ciechi milioni di italiani e son passati trent' anni». Esordì nel 1987 e fece scandalo.

In tanti si chiedono che fine abbiano fatto le ragazze Cin cin. Molte hanno preso la strada del cinema apparendo in film vietati ai minori, altre hanno imboccato la strada dell' hard mentre le più fortunate si sono accasate. Comunque tutte sono felici, toccando ferro.

Una certa Debora Vernetti è stata spogliarellista con il fantasioso nome di Orbetella, poi ha recitato in Paprika di Tinto Brass e in alcuni film per la tv negli anni '90.

Esther "Amy" Kooiman, la "ciliegia" delle Ragazze Cin Cin (ognuna aveva il nome di un frutto) ha osato di più ed è diventata celebre come pornostar con il nome d' arte di Zara White. Altra strada ha preso la fotomodella svedese Jasmine Lipovsek, ha sposato il pilota di Formula 1 Ivan Capelli, ma ora è legata al grande industriale farmaceutico Sergio Dompè e, mi dicono, che sono pazzi d' amore. Ed è pazza d' amore anche Patrizia Zea, altra splendida ex ragazza Cin cin, che è la seconda moglie di Paolo Romani, che fu ministro nel 2010 del governo Berlusconi. Sul fronte dell' eros una volta ci accontentavamo di poco, oggi il programma fa solo tenerezza, ma nella mente dei ragazzi che ai tempi lo guardavano c' erano ben altri pensieri. Per ricordo sono rimasti loro gli occhiali.

