I Kids' Choice Awards 2020 in tv solo su Nickeleodon e su Nick Jr +1 la maratona Paw Patrol

Anche quest'anno i i bambini di tutto il mondo hannno potuto votare per le loro star preferite, per i film, per i i giochi e molte altre categorie. Il Kids’ Choice Awards 2020: Celebrate Together è stata un’edizione virtuale causa coronavirus ed è stata presentata da Victoria Justice. La premiazione si potrà vedere venerdì 22 maggio, alle 11.30 e alle 20, solo su Nickelodeon, Sky 605. Si potranno così scoprire anche i vincitori italiani delle tre categorie dedicate: Cantante Italiano Preferito (Alberto Urso, Anastasio, Fred De Palma, Mahmood, Random), Internet Star Italiana (Alice De Bortoli, Maria Sole Pollio, Sespo, Sofia Dalle Rive, Valeria Vedovatti), Nuova Star Italiana (Cecilia Cantarano, Giulia Savulescu, Maddalena Sarti, Nicolò Robbiano, Rebecca Gradoni).

Intanto da lunedì 11 a domenica 17 Maggio, in esclusiva su Nick Jr +1, Sky 604, arriva “100% PAW Patrol”, un canale speciale che trasmetterà per tutto il giorno, 24 ore su 24, tutte le sei stagioni della mitica squadra di cuccioli esperti in salvataggi, capitana dal leader Ryder. Andraà in onda anche l'atteso speciale, uscito a Natale 2019 al cinema, da 45 minuti “Mighty Pups” che verrà trasmesso per la prima volta in televisione dal 15 maggio.

