Mara Venier, impensabile su Striscia la Notizia: "Paura del calci nel cu***?"

Zitti tutti, parla Mara Venier. La conduttrice di Domenica In si concede a Chi di Alfonso Signorini, rispondendo alle domande attraverso una diretta Instagram. In particolare hanno colpito le parole su Francesca Manzini, la celebre imitatrice che veste proprio i panni di zia Mara per Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5: "Molti pensavano che rosicassi e invece trovo Francesca molto ma molto brava e sono la prima a ridere dell’imitazione. Quando abbiamo parlato con Alfonso Signorini per realizzare la coperta di Chi assieme, ho chiesto il permesso ad Antonio Ricci e lui mi ha detto di sì e che ci saremmo dovute divertire". E ancora, aggiunge la Venier: "Ho un bellissimo rapporto con Ricci. Ho anche chiamato Francesca, ma lei non mi ha risposto perché aveva paura che l’avrei mandata a fare in cu***. Credeva che l’avrei insultata”. Invece, tutto il contrario.

