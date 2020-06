Giovanna Botteri, l'indiscrezione in Rai: un programma tutto suo, "ringrazi Striscia la Notizia"

04 giugno 2020 a

Giovanna Botteri sarebbe pronta a debuttare con un programma tutto suo in onda dalla Cina. L'indiscrezione arriva da Blogo, La corrispondente Rai da Pechino, dopo la possibilità di andare a Bruxelles, sarebbe contesa tra Rai 1 e Rai 3. Stefano Coletta, direttore di Rai1, la vorrebbe collocarla il lunedì in seconda serata. Dall'altra parte il neo-direttore della terza rete, Franco Di Mare, non ha intenzione a rinunciare alla collega giornalista volto storico del Tg 3. La Botteri, scrive Blogo, dovrebbe così ringraziare Striscia la notizia della tanta attenzione offertale nelle scorse settimane, perché pare che abbia finito per riaccendere l'attenzione pubblica nei confronti della giornalista (come la recente ospitata a Domenica In), la cui carriera è iniziata nel 1983.

Intanto la giornalista è stata intervistata dal Corriere dell Sera e ha commentato anche tutta l'attenzione mediatica dedicatale: "In generale il problema è quando si confondono i piani, quando la tua immagine diventa notizia. Noi raccontiamo, non siamo quelli che devono essere raccontati: se la donna da soggetto diventa oggetto del racconto c’è qualcosa di sbagliato. I problemi sono sempre legati all’immagine: la giornalista che fa tv non dovrebbe mai rispondere a una serie di canoni legati al suo essere donna piuttosto che giornalista".

