Maria De Filippi, il gran rifiuto di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: "Non è il nostro genere", spiazzata Mediaset

C'è chi si può permettere di dire no a Maria De Filippi. Fresca di ricongiugimento con Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia confida in un'intervista a Turchesando, programma condotto da Turchese Baracchi su Radio Italia Anni 60, di aver gentilmente declinato l'offerta di partecipare in coppia a Temptation Island Vip. Il motivo? I reality non fanno per loro. Singolare, visto che Clizia e Paolo si sono conosciuti e innamorati proprio al Grande Fratello Vip. "Temptation Island Vip? Ce l’hanno già proposto ma abbiamo rifiutato. Maria è una persona stupenda ma questo non è proprio il nostro genere. Non è il nostro modus operandi", ha spiegato l'influencer senza troppi peli sulla lingua. Immaginiamo come l'abbiano presa a Mediaset.

