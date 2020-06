Eleonora Daniele, da Storie italiane alla maternità: "Insegnerò a mia figlia il valore della libertà"

11 giugno 2020 a

a

a

"Sono pazza d’amore per Carlotta", Eleonora Daniele esordisce così al settimanale DiPiù dopo essere diventata mamma il 25 maggio. La sua primogenita è nata dal matrimonio con Giulio Tassoni.

"Se fossi arrivata al 4 giugno probabilmente sarebbe pesata anche cinque", scherza con il settimanale DiPiù. "Allatto Carlotta perché il latte materno ha tanti anticorpi. Per fortuna io ho tanto latte - dice la giornalista -. Le insegnerò il valore della libertà e le dirò di fare molta attenzione agli uomini che cambiano di colpo e diventano pericolosi", continua la Daniele. Già pronta per il grande ritorno in onda a settembre con Storie italiane, che anche nell’ultima stagione ha inanellato un successo dopo l’altro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.