Caterina Balivo e la gaffe su Nilde Iotti, Massimo Bernardini a Tv Talk: "Comincio con una doverosa rettifica", un caso in Rai

La gaffe di Caterina Balivo su Nilde Iotti imbarazza la Rai. La ormai ex conduttrice di Vieni da me sabato scorso, ospite di Massimo Bernardini a TvTalk a Raitre, è scivolata su Irene Pivetti "prima presidente donna della Camera". Dimenticava la storica esponente del Partito comunista italiano e le sue successive scuse non sono servite. "Volevo intendere la più giovane", ha spiegato la Balivo.

"Ha rotto sempre gli schemi. Fu la prima donna a...". Prego? Caterina Balivo, che gaffe su Irene Pivetti

Secca la rettifica di Bernardini una settimana dopo. "Comincio con una doverosa rettifica - ha esordito il conduttore di TvTalk -. Mi scuso per non aver corretto subito la mia ospite". Alle sue spalle, campeggiava la foto della Iotti: a Raitre, un errore su Ilde ancora oggi è quasi una profanazione.

