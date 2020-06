Monica Maggioni, ritorno in Rai con polemica: "Quanto costa il nuovo programma". Sarà la nuova Fabio Fazio?

15 giugno 2020 a

Il ritorno sul piccolo schermo di Monica Maggioni potrebbe scatenare una nuova bufera sulla Rai. L'ex presidente di viale Mazzini, conferma Giuseppe Candela su Dagospia, sarà alla conduzione di Sette storie, il lunedì in seconda serata da fine giugno. Antipasto estivo, fino al 10 agosto, e ritorno a settembre al posto di Frontiere di Franco Di Mare, "con il traino record della fiction".

A far discutere sarà però il costo del programma fortemente voluto dalla ex inviata di guerra, incentrato sulla politica internazionale: "Si parla 1 milione e mezzo di euro per circa 40 puntate", con consulenza "ben pagata a Marcello Sorgi e alla regia Alessandro Capitani". Un piccolo nuovo caso Fazio? Di sicuro, chiosa Candela, "si lavora alla trasmissione in gran segreto e la Maggioni ha già pensato a un nuovo look".

