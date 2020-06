Safiria Leccese era il volto dei tg Mediaset: sparita dalla tv dopo Ciao Darwin. Vita stravolta, cosa fa ora

15 giugno 2020 a

Sparita dalla tv. Safiria Leccese, giornalista ex mezzobusto di Studio Aperto e volti più riconoscibili dei tg Mediaset, ha cambiato vita. Dal 2016 non compare più sul piccolo schermo: ultime esperienze la conduzione del programma La strada dei miracoli e una ospitata da Paolo Bonolis a Ciao Darwin 7. Da allora, la 50enne di Formia si è dedicata con successo a una seconda carriera, quella di scrittrice.

Prima La strada dei miracoli, sorta di compendio del suo programma tv, quindi quest'anno La ricchezza del bene - Storie di imprenditori fra anima e business, uscito in aprile in piena emergenza coronavirus ed entrato nella classifica dei libri più venduti in Italia. Che dire: complimenti.

