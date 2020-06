Barbara D'Urso, ustione di secondo grado. "Non avrei voluto dirvelo", come sarà costretta ad andare in onda domenica

18 giugno 2020 a

"Una cosa che non avrei voluto condividere con voi". Barbara D'Urso, su Instagram, si rivolge direttamente ai suoi telespettatori e annuncia di aver subito un brutto infortunio domestico. Carmelita si è procurata un'ustione di secondo grado alla mano destra, coperta ora da una vistosa fasciatura che probabilmente la accompagnerà anche in tv. "Mi sono fatta parecchio, parecchio male - spiega sui social davanti a un bicchiere di vino -. Non avrei voluto condividere con voi questa cosa, ma l’avreste capita tra due giorni visto che sarò in diretta",

"Un “momento doloroso", una “cosa bella pesantuccia”, come ha definito l'incidente, che accomuna la D'Urso a Mara Venier, pure lei costretta ad andare in diretta a Domenica In con la gamba ingessata. Chiamatela "la maledizione della domenica".

