Antonio Zequila, la rivelazione su Ornella Muti: "Sì, gliel'ho proposto"

Francesco Fredella 25 giugno 2020

a

a

Adesso Antonio Zequila vorrebbe coronare un sogno: recitare con Ornella Muti. “Gliel’ho anche proposto”, racconta a Libero Zequila (ex concorrente del Gf Vip). Il film di Zequila ha già un soggetto. Si dovrebbe chiamare Tentazioni e dovrebbe essere ambientato in un borgo medievale romano. Non si sa altro. Zequila dovrebbe interpretare un prete e vorrebbe al suo fianco la Muti nel ruolo della vedova del paese. Ci riuscirà? “Sto cercando finanziamenti per la pellicola e poi proporrò di nuovo alla Muti di lavorare con me”, assicura. Capitolo amore, invece, tutto tace. Zequila dice di essere single. “Dopo un’avventura è finita male. Adesso non ci penso più”, conclude.

