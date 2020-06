Antonio Zequila diventa Conte: "Un sogno, mia madre me lo diceva che sarebbe andata cosi"

Francesco Fredella 16 giugno 2020 a

a

a

Quando Antonio Zequila mi ha chiamato, subito ho pensato ad uno scherzo. “Sono diventato nobile, Francè”, mi ha detto al telefono uno dei concorrenti simbolo della quarta edizione del Grande Fratello Vip. La risposta potete immaginarla: “Allora sei ricco!”. Antonio scherza, ma poi seriamente ha rivelato: “Sono Conte de lutti e duca di sant’Alessandro. Si è avverato un sogno. Ancora non ci credo, ma quando mia madre me lo diceva - anni fa - che sarebbe andata così”. Tutto vero. Per Zequila inizia una nuova vita principesca. Del resto è sempre stato nobile d’animo.

"Non ci sarei mai andato": Antonio Zequila, una feroce bocciatura vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.