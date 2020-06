Maria Elena Boschi, Antonio Zequila ora frena dopo il polverone: "Lei è il mio ideale di donna, ma..."

11 giugno 2020 a

a

a

Stavolta ha esagerato, Antonio Zequila. E così arrivano le sue scuse a Maria Elena Boschi per le frasi troppo "colorite" che l'attore napoletano, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha rivolto all'ex ministra in una intervista a La Zanzara. "Ci vuole uno che possa fargliela scatenare", ha azzardato Zequila riferendosi alla "sensualità nascosta" della esponente di Italia Viva.





Paparazzata clamorosa: lei? Maria Elena Boschi: ecco con chi era (e soprattutto dove si trovava)

Troppo? Forse, di sicuro Zequila su Instagram se la prende con chi sul web ha "gonfiato" le sue parole: "Ci tengo a precisare che io in un’intervista radiofonica, alla domanda sul mio ideale di donna, ho asserito che lei mi piace molto. La stimo molto come politico e come donna. Inoltre lei incarna il mio ideale di donna. Del resto mi dissocio e mi scuso per tutte le sciocchezze che scrivono sul web". Scuse accettate?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.