Alberto Matano e Pierluigi Diaco, "urla e paroloni". Indiscrezione: rissa fuori dagli studi Rai per la Cuccarini, "scena imbarazzante" in Rai

La Rai è una polveriera e Lorella Cuccarini fa litigare anche Pierluigi Diaco e Alberto Matano, Gossip impazzito a viale Mazzini: il paparazzo Alan Fioredelmondo dal suo account su Instagram Wolf Break Official riporta la notizia di una clamorosa rissa fuori dagli studi tra il conduttore di Io e te e quello de La Vita in diretta, che la Cuccarini prima dell'ultima puntata di venerdì scorso aveva accusato di "maschilismo" e pressioni dietro le quinte. Che Diaco abbia preso le difese della Cuccarini pubblicamente è noto: "Domani la mia amica Lorella conclude la sua eccezionale esperienza alla guida de La vita in diretta - aveva scritto giovedì scorso sui social -. Si è contraddistinta per competenza e senso del dovere. È una professionista che lavora con passione e correttezza. Le auguro che la vita professionale continui a darle ciò che merita". Non appena ha incrociato Matano, sarebbero scattate le accuse di aver contribuito a far cacciare la collega, che la prossima stagione a differenza dello stesso Matano) non sarà più alla guida del talk pomeridiano di Raiuno.



"Volano stracci fra Alberto Matano e Pier Luigi Diaco - scrive il paparazzo Fioredelmondo -. Fuori dalla sede Rai sembrerebbe sia successo il finimondo con urla e paroloni tra Pier Luigi Diaco e Alberto Matano, con il primo che accusava il secondo di aver contribuito a far fuori Lorella Cuccarini dalla "Vita in diretta". Una scena imbarazzante anche per gli alti dirigenti Rai che hanno assistito allo spiacevole episodio. Pare che Matano non abbia risposto agli insulti per evitare di alimentare la polemica".

