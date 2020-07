Vasco Rossi e Lorenzo, il figlio riconosciuto a 16 anni: "Stasera fazzoletti a non finire"

Francesco Fredella 02 luglio 2020 a

Rossi jr scrive. E i fan rispondono. Una pioggia di commenti e like. “Stasera fazzoletti a non finire! La nostalgia e la mancanza di concerti davanti a quell’incredibile evento si farà sentire”, scrive il figlio del Komandante su Instagram commentando l’evento promosso dalla Rai che vede suo padre come protagonista. Lorenzo Rossi è nato dalla relazione con Gabriella: una vecchia fiamma di gioventù. E’ stato riconosciuto quando aveva 16 anni (lui è nato nel 1986) dal cantante.

“La fortuna non è avere Vasco Rossi come padre. La fortuna è avere avuto un padre che, nonostante la sua vita da rockstar, nonostante abbia avuto un figlio di certo non cercato e con una splendida famiglia, è riuscito a non farmi mancare nulla da quando è entrato nella mia vita. Mi ha insegnato i valori fondamentali della vita. Se oggi sono questo è soprattutto merito suo”, aveva raccontato in un’intervista. Lorenzo è sposato ed ha una figlia che si chiama Lavinia. Quindi il Blasco è diventato di recente nonno. Vasco, a Repubblica, ha spiegato il motivo del titolo “La tempesta perfetta” per il suo Modena Park. “Perché è andato tutto così bene da non crederci. Io neanche nei miei sogni più sfrenati ho immaginato di arrivare a questo successo. Credevo che al massimo avrei avuto una mia piccola nicchia. E invece…”. Parola di Vasco.

