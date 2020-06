Vasco Rossi, qui si fa la storia: ecco chi è "Silvia", il clamoroso segreto svelato (43 anni dopo)

16 giugno 2020 a

Per celebrare i quarantatré anni passati dall’uscita del primo 45 giri, Vasco Rossi ha svelato l’identità di Silvia, pubblicando una foto su Instagram della musa che lo ha ispirato agli esordi della sua carriera. “Abitava vicino a casa mia - ha svelato il rocker di Zocca - e ne avevo un’immagine solo mia, come per Albachiara. Una ragazzina di 14 anni, nel momento in cui esplode la vita e da bambina diventa adolescente. Ed è venuto fuori questo delizioso ritratto”. Per Vasco in quella canzone già si vedeva il suo modo di fare musica: “Si vedeva il mio stile a pennellate, immagini, invece di un racconto. Lei che si sveglia, una serie di scatti, un tratto un po’ impressionista. Uno sbocciare delicato, dove gli ormoni diventano fiori”. Insomma, a distanza di 43 anni il buon Vasco ha dato la conferma definitiva dell’esistenza di Silvia.

