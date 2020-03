Vasco Rossi, "la notte non è più sicura": la toccante dedica alla madre Novella

15 marzo 2020 a

Dopo aver vissuto una vera e propria Odissea per tornare in Italia, Vasco Rossi apre il cuore e fa gli auguri a sua madre Novella. Adesso i fan la conoscono tramite alcune foto pubblicate su Instagram dal Blasco con tanto di super dedica: “La musica è una delle cose che rende la vita più sopportabile, nella mia vita è entrata direi da subito, da quando ero piccolo e mia mamma, ragazza molto vivace, mi faceva ascoltare le canzoni di Sanremo per poi farmele ricantare a casa dei nonni. Dopo avermi fatto partecipare ad un concorso canoro a Zocca, mi mando a scuola di canto e di chitarra. Lì ho imparato a suonare, che è la cosa fondamentale, se no non ero qua. Buon compleanno, mamma Novella”.

Anche il Blasco raccomanda a tutti di restare a casa. Lo fa scrivendo alcuni versi che pubblica sui social per superare l’emergenza Coronavirus. “Meglio che rimani a casa. Meglio che non esci stasera. Perché la notte non è più sicura. E non è nemmeno più sincera....”: sono queste alcune frasi pubblicate dalla rockstar di Zocca, che di recente è stato negli Stati Uniti - dove ha lavorato a Los Angeles per una nuova produzione musicale. Blasco mette palla al centro: casa, musica, canzoni. Ovviamente strizzando l’occhio alla sua mamma con un pensiero speciale.