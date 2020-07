Mara Venier, Renzo Arbore e la ferita profonda: "Uno degli episodi più dolorosi della mia vita"

11 luglio 2020 a

a

a

La stagione di Domenica In si è conclusa con un successo certificato dagli ottimi ascolti. Mara Venier torna a parlare in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. Impossibile non citare l’infortunio al piede: “Ne avrò per un altro mese e mezzo almeno, Goni giorno devo fare la fisioterapia, per muovermi uso la sedia a rotelle”. Poi la conduttrice di Rai1 ha parlato della sua vita personale, a partire dalla relazione con Renzo Arbore: “Un amore importante, il nostro, con momenti dolorosi”. Come quello della perdita di un figlio, un dramma che non è stato ancora del tutto superato: “Una ferita profonda che non voglio riaprire. Solo Renzo e io sappiamo quanto abbiamo sofferto. Uno degli episodi più dolorosi della mia vita, come la scomparsa della mia mamma cinque anni fa”.

"Aripijate": Mara Venier vede Temptation? Sfottò al fidanzato di Antonella Elia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.