Mara Venier snobbata da Coletta e Salini. Palinsesti Rai, il "trattamento" riservato alla signora di Domenica In

Mezzo sgarbo a Mara Venier nel giorno della presentazione dei palinsesti Rai. L'evento più atteso dell'anno ha visto l'ad Fabrizio Salini e il direttore di Raiuno Stefano Coletta annunciare tutti i fiori all'occhiello della prossima stagione, la signora di Domenica In è stata un po' snobbata. Come da tradizione, l'attenzione degli addetti ai lavori è per il Festival di Sanremo (slitta a marzo, con Amadeus e Fiorello confermati) ma ci si aspettava un po' di affettuosa premura per la Venier, che ha regalato risultati di ascolti trionfali "sacrificando" sull'altare della diretta anche una gamba.

Invece, scarsa attenzione da parte dei due massimi dirigenti, con Coletta che un po' en passant la cita: "Prima di parlare di Sanremo, volevo ricordare che la domenica sarà affidata a Mara Venier e a Domenica In". Poi, dopo una decina di minuti ha aggiunto: "In questa edizione, è rimasta solo lei, le abbiamo tolto tutto ma ha portato avanti tre ore di programma, senza ingredienti, e ha ottenuto risultati migliori rispetto all'anno scorso. Non ho avuto dubbi. Mara ha accolto una mia richiesta: mantenere uno spazio dedicato all'informazione".

