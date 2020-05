Mara Venier a Domenica In, cade e sta male: "Sto tentando di andare in onda, piede fratturato e botta in testa. Non ci voleva"

31 maggio 2020 a

"Sto tentando di andare in onda". Mara Venier eroica: in diretta, annuncia ai telespettatori increduli di essere in studio nonostante un bruttissimo incidente domestico prima di arrivare davanti alle telecamere.

"Ci provo andare in onda… sono caduta dalle scale stamattina per venire qua… Penso frattura al piede… una botta in testa terribile. Subito dopo Domenica in farò una radiografia! Sono caduta di peso. Non ci voleva, non ci voleva…", spiega amareggiata e visibilmente affaticata. Questo però non le impedisce di stupire ancora: "Oggi, d’accordo con il direttore di Rai Uno Coletta abbiamo anche deciso di andare in onda fino al 28 di giugno. Mi dovrete sopportare anche con il piedone". Oltre i confini dello stakanovismo.

