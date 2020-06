Mara Venier, bufera Rai per Romina Power a Domenica In. Dal CdA: "Inaccettabile"

29 giugno 2020 a

Bufera su Mara Venier per quanto accaduto nell'ultima puntata della stagione di Domenica In. La conduttrice ha abbracciato Romina Power, in studio a poche ore dalla morte della sorella Taryn, violando di fatto il protocollo di sicurezza anti-coronavirus della Rai. "Non me ne frega niente del fatto che non ci dovremmo abbracciare”, ha esclamato la Venier commossa. Ma Riccardo Laganà, membro del CdA Rai, non ci sta e su Twitter incalza: "Si chiede il giusto rispetto delle ferree regole sul distanziamento fisico anti-covid19. Quel ‘non me ne frega niente’ è uno schiaffo, su Rai1, alle leggi, al lavoro della TF aziendale ed a tutti i colleghi/e che lavorano a rischio contagio. Tutto ciò è inaccettabile".

