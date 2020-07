Maria De Filippi in Rai, rivolta politica: "Donne umiliate a viale Mazzini", situazione fuori controllo

17 luglio 2020 a

Rivolta politica contro Maria De Filippi in Rai. Il grande show che Raiuno organizzerà con il volto simbolo di Mediaset insieme a Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne il prossimo 25 novembre non va giù a Michele Anzaldi, segretario della Commissione di Vigilanza Rai. "Rai 1 decide di umiliare le donne Rai - scrive su Twitter il deputato renziano -: lo speciale lo condurrà Maria de Filippi, simbolo della concorrenza. Senza nulla togliere a De Filippi, alla Rai mancano professionalità femminili? Questo sarebbe puntare sulle risorse interne?".

Dopo l'annuncio dei palinsesti, il suo giudizio sull'azienda è durissimo: "Confermati sprechi privilegi propaganda. Trionfo società di produzione, strapotere degli agenti in conflitto di interessi, infornata di giornalisti esterni, nessuna valorizzazione degli interni, niente svolta a informazione e pluralismo. Pagano gli italiani".

