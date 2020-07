Elettra Lamborghini, disastro in diretta sul palco. Giù tutto, imbarazzo: "Ma che c***"

21 luglio 2020 a

"Ma che c***". Letteralmente: Elettra Lamborghini resta senza parole sul palco: mentre si sta esibendo, la procace e vulcanica popstar/ereditiera/influencer e chi più ne ha più ne metta si ritrova spiazzata da un inconveniente tecnico. Scompare la base musicale, le rimane interdetta per mezzo secondo e poi con un sorriso esclama, in perfetto slang "black", "what the fuck?". Espressione volgarotta per esprime sorpresa mista a rammarico e sconcerto.

Ovviamente, visto che sui social tutto fa brodo, è stata la stessa Elettra a pubblicare il breve video su Instagram, dove è una delle "regine" italiane, con tanto di commento divertito. "My new favorite video ever. MAI NA GIOIAH. MUSICA e letteralmente il resto scompare". In questo caso, le fanno notare, anche la musica.

