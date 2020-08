Avanti un altro, ribaltone da Paolo Bonolis: ecco chi salta (e spunta Sonia Bruganelli). Intreccio a Mediaset

03 agosto 2020 a

Un ribaltone ad Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Nella prossima stagione, infatti, ci sarà una nuova Bona Sorte: cambia il volto, insomma. Addio a Francesca Brambilla. Il nome della sostituta ancora non è nostro: sei le candidate giunte nella fase finale delle selezioni. E i fan potranno dire la loro: su Instagram, nelle storie, un sondaggio per esprimere le proprie preferenze. Qualcuno, imbattendosi nell'annuncio sulla nuova Bona Sorte, ha chiesto perché la Brambilla non ci sarà più. Curioso il fatto che tra le risposte sia arrivata anche quella di Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis, che ha spiegato che semplicemente sarà impegnata in un altro programma. Insomma, nessun allontanamento. Una scelta personale.

