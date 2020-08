Sonia Bruganelli, che batosta per lady Bonolis: soldi, la società con Lucio Presta....

06 agosto 2020 a

Il coronavirus ha lasciato all’asciutto anche Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis che è ormai ben nota anche al pubblico della televisione e dei social. Il Tempo nell’edizione odierna dà conto dell’assemblea di Sdl 2005, la società che appartiene al 51% alla Burganelli: qualche giorno fa, anche alla luce dell’emergenza coronavirus, è stato deciso di rafforzarsi patrimonialmente mandando a riserva l’intero utile del 2019, che è pari a 1,6 milioni di euro. Niente dividendi, quindi, per i soci, che invece lo scorso anno si erano distribuiti 1,2 dei 1,7 milioni di profitto. Gli altri azionisti di Sdl 2005 sono la Arcobaleno Tre - che appartiene alla famiglia del noto agente Lucio Presta - con il 30% e Marco Bruganelli con il restante 19%. Nel 2019 la società, che possiede una tv via web collegata principalmente alle trasmissioni condotte da Bonolis, ha realizzato ricavi per circa 7 milioni rispetto ai 7,2 del precedente esercizio.

