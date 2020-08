Antonio Banderas positivo al coronavirus nel giorno del 60esimo compleanno: le sue condizioni

10 agosto 2020 a

Antonio Banderas ha ricevuto un “regalo” poco invidiabile in occasione del suo sessantesimo compleanno: l’attore nato il 10 agosto del 1960 ha scoperto proprio oggi di essere positivo al coronavirus. “Sono obbligato a celebrare il mio compleanno in quarantena - ha annunciato Banderas sul proprio profilo di Twitter - ci tengo a precisare che sto abbastanza bene, solo un po’ più stanco del solito. Confido di riprendermi il prima possibile seguendo le indicazioni dei medici, che spero mi aiutino a superare l’infezione che ha colpito me e tante altre persone nel mondo”. Poi Banderas ha parlato di come intende impiegare il tempo che dovrà passare in quarantena, almeno fino a quando non si sarà negativizzato: “Ne approfitterò per leggere, scrivere, riposare e continuare a fare progetti per il futuro. Un abbraccio a tutti”.

