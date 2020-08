Antonella Clerici e il lutto dell'amica Benedetta Rossi: "Come rivivere l'agonia", messaggio da lacrime

13 agosto 2020 a

Un messaggio di vicinanza. Un modo per mandare un abbraccio (virtuale) a Benedetta Rossi, fondatrice del seguitissimo blog di cucina Fatto in casa da Benedetta, che ha subito un lutto. Antonella Clerici pubblica una foto che commuove il mondo del web. vivere il suo lutto in raccoglimento. Nuvola, il cane di Benedetta, è morto. Lei era legatissima a quel cane, diventato come un figlio nel corso del tempo. E quando Benedetta ha fatto l’annuncio, il post ha incassato ben 385mila like: un botto. E anche la Clerici, che tornerà in tv a settembre tutto nuovo, ha voluto partecipare al dolore della collega. "Come ti capisco… è stato come rivivere l’agonia del mio Oliver. Vi abbraccio". Un segno di vera amicizia.

