Vita in diretta, Alberto Matano contro Lorella Cuccarini: "Tra tutte le accuse che poteva inventare è la più surreale"

Riprende la guerra tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini. "Merito" del conduttore della Vita in diretta, che la Rai ha riconfermato per la prossima stagione a differenza della Cuccarini. Lorella l'aveva presa malissimo, accusando alla vigilia dell'ultima puntata il collega e partner di "maschilismo". In studio, il giorno dopo, solo gelo e imbarazzo tra i due.

Cuccarini in prima serata Rai. Matano di sasso: sapete chi le mettono di fianco? Qui viene giù viale Mazzini

Intervistato da Repubblica, Matano è tornato sull'argomento con parole molto dure: "Di tutte le cose che si poteva inventare è la più surreale. Mi è dispiaciuto perché davvero non so cosa sia il maschilismo". Poi, a suo modo, ha voluto ringraziare l'ex collega: "Siamo andati avanti anche quando la rete ci ha chiesto uno spazio maggiore, quattro ore, dandoci forza l’un l’altro. Ci siamo trovati a vivere un’esperienza epocale". Esperienza che, perlomeno per la Cuccarini, è però finita molto male.

