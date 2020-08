Paolo Bonolis e il coronavirus, la foto con Mihajlovic positivo: "Non pensavamo di correre rischi"

24 agosto 2020 a

Paolo Bonolis "sta benissimo, in perfetta salute", non è "in quarantena nè in isolamento", Una precisazione che arriva dopo le foto sul campetto da calcio dell'Hotel Cala della Volpe in Costa Smeralda, accanto a Sinisa Mihajlovic (risultato positivo al coronavirus), nella partita organizzata dal petroliere Hormoz Vasfi.

"Sono in perfetta salute. Mi sento in forma, non ho nulla, sto bene: certamente non ho il covid. Per il lavoro che faccio io sono continuamente controllato. Ci monitorano in continuazione, sono certo di stare bene. Quelli che fanno il mio lavoro non possono permettersi incertezze. E suo figlio Davide? Anche lui era sul campo insieme a Sinisa, Briatore e tutti gli altri: come sta? "State tranquilli, sta bene anche lui. È negativo al virus, abbiamo fatto immediatamente tutti i controlli necessari per scongiurare il peggio", spiega in una intervista al Messaggero. "La notizia ci ha colti completamente di sorpresa. Non potevano immaginare quello che sarebbe successo, e certamente non eravamo in grado di prevederlo. Fortunatamente ci è andata bene", ha concluso.

