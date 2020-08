Ballando con le stelle e coronavirus, dai piani alti la verità su quanto sta accadendo dopo il primo caso di positività

Rudy Cifarelli 28 agosto 2020 a

Nessun rischio stop. Nonostante la grande paura per la positività al Covid19 del ballerino Peron e del concorrente Daniele Scardina, Ballando con le stelle non spegne i motori. Nel massimo rispetto delle regole di sicurezza. Adesso, a chiarire tutto, ancora una volta, è Costantino Della Gherdesca (ex conduttore di Pechino Express e futuro concorrente). Costantino chiama a sorpresa a RTL102.5 durante il programma della notte “Nessun dorma” con Armando Piccolillo, Francesco Fredella e Camilla Ghini.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci nei guai: "Due positivi al Covid", chi sono

Si presenta agli speaker come Costantino, ma viene riconosciuto dalla voce e cede. “Sì, sono Della Gherardesca”, afferma. A questo punto Fredella parte alla carica approfittando dell’occasione e chiede subito se ci fossero problemi a “Ballando con le stelle” dopo le notizie sul Coronavirus. Lui dice in modo chiaro che si sta preparando a partecipare al programma di Milly con allenamenti serrati seguendo i protocolli di sicurezza: tutto questo spazza via l’ombra di una possibile chiusura del programma. Che non avverrà. “Sono una frana, altro che vittoria”, rimarca scherzando. Tempo fa, in un’intervista, Della Gherardesca aveva detto: “Partecipo per vincere”. Ma adesso fa dietrofront. “Sono una frana a ballare”, tuona. Come dire: l’importante è partecipare.

