Rai, Lorella Cuccarini fatta fuori dal M5s? Per i fan c'è la prova: il video di Matano con questo "potente amico"

Lorella Cuccarini fatta fuori dalla Rai per volontà del Movimento 5 Stelle? La domanda giunta dopo l'addio alla conduzione de La Vita in Diretta, riecheggia in parecchi commenti sotto al video che ritraggono Alberto Matano, co-conduttore del programma di Rai con il quale la Cuccarini ha avuto parecchio da ridire, in compagnia di Mara Venier e niente di meno del ministro grillino per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora.

Lorella Cuccarini silurata a La vita in diretta perché "leghista"? Indiscrezione-terremoto: come si vendica sulla Rai

A riportare il dubbio che assilla i sostenitori della conduttrice accusata di "sovranismo" è Dagospia: "I fan di Lorella su Twitter non hanno dubbi: è la prova che è stato il conduttore unico de La Vita in Diretta, con il potente amico, a farla fuori dalla Rai".

