Marco Carta a Live Non è la D'Urso, panico coronavirus nei corridoi Mediaset: "Non puoi entrare in studio"

Allerta massima da coronavirus a Mediaset: a Marco Carta è stato impedito l'ingresso negli studi dove domenica sera sarebbe dovuto entrare da ospite di Live Non è la D'Urso. Il cantante sardo doveva commentare il coming out di Gabriel Garko tra Grande Fratello Vip e Verissimo, ma non ne ha avuto l'occasione. Quando si è presentato a Cologno Monzese, infatti, i controlli anti-Covid aziendali gli hanno imposto di tornare a casa avendo una febbre sopra il livello di guardia. Nulla di grave, pare almeno per il momento, ma nel dubbio la stessa Barbara D'Urso, in diretta, ha pensato bene di augurargli una pronta guarigione.

