Wanda Fisher presenta il suo nuovo singolo che è un inno alla vita

Francessca De Sanctis 09 ottobre 2020 a

a

a

«Io sono favolosa, amo i toy boy...», intona Wanda Fisher che torna sulle scene con un video irriverente spiegando che il suo vuole essere un «inno all’autostima e un invito alle donne di tutte le età, in qualsiasi situazione e con chiunque, a piacersi fino in fondo anche con i propri difetti».

L’artista italo-americana, all’anagrafe Vanda Radicchi, più esplosiva che mai presenta in anteprima su Tgcom il suo singolo che sarà trasmesso in radio a partire da oggi. Qualcuno storcerà il naso e troverà l’ex corista dei più grandi cantautori italiani (voce originale dei cori de “Il mio canto libero” di Lucio Battisti e del tour d’addio di Mina) oggi un po’ eccessiva e poco elegante. Ma il suo brano fa venir voglia di ballare e divertirsi. E ognuno si diverte come crede. Il suo infatti è soprattutto un inno alla libertà “di poter dire e fare” ciò che si desidera, in barba ai moralismi. Una libertà che passa anche per la seduzione: si può attrarre l’altro, anche se è molto più giovane. Baudelaire direbbe: «Non si è mai troppo vecchi finché si desidera sedurre e, soprattutto, finché si desidera essere sedotti».

È necessario sgomberare il campo dagli stereotipi che associano bellezza e sensualità alla gioventù e ad elementi esteriori. Spesso restiamo affascinati più da un particolare unico, speciale, come un tono della voce, un modo di guardare o di muoversi, la capacità di ascoltare e di esprimersi. O quella carica di simpatia, rarissima da incontrare. Sono le emozioni che gli altri ci suscitano a incantarci. E una certa sicurezza, che in alcuni casi si rivela fondamentale. Ecco perché ci sono tante coppie sbilanciate. Lui bello, lei bruttina forte, o viceversa, che si sono attratti sulla scia di una sconosciuta legge metafisica. È comprensibile che la Fisher - che in passato sembra essersi sposata con un uomo misterioso, ma le nozze sarebbero durate meno di 24 ore - non abbia alcuna voglia di passare le serate seduta sul divano a fare la calzetta, come tante sue coetanee, il suo temperamento la porta altrove. A scelte diverse. Condivise? Chissenefrega. Sono le sue e vanno rispettate. Le piacciono i toy boy e allora. Quale donna vorrebbe accanto un uomo sulla via del tramonto con la pancetta, senza capelli e pure noioso. Senza dimenticare che a parità di età, il genere femminile invecchia più lentamente, sia nel fisico sia nella mente. Non a caso il Covid ha colpito più gli uomini che le donne. Anche se i virologi non sono riusciti ancora a capirne il motivo.

Tornando a Wanda di energie ne ha da vendere: la tenace artista che fa spesso parlare di sé anche dai salotti di Barbara D’Urso, sembrerebbe viversi una liaison passionale con Daniele Pompili, ex di Floriana Secondi.

"Vogliamo godere come gli uomini". Le donne protestano e creano un seminario sul piacere femmile



Pompili e la stella bionda della dance sono stati fotografati durante una serie di effusioni sospette, tra bikini e glitter. Nelle immagini, che hanno fatto il giro del web, i due sono avvinghiati mentre si scambiano uno scottante bacio sulle labbra. Frizzante e sensuale la Fisher nel video canta il brano, scritto da Ilaria Verona e Valentina Borchi, che prende ispirazione dalla sigla del “MammaMia”, noto locale rainbow toscano. Prodotto, arrangiato e mixato da Giovanni Cocco (Cv Music Label). Il basso registrato da Carlo Romagnoli, le chitarre da Andrea Bartelletti, le fisarmoniche di Giuseppe Spinelli e percussioni di Diego Guarino, arricchito da cori di Carlotta Adamo, Alice Cozzi Letizia Ticozzelli, Francesca Vaccaro e Alessio Vannoni. L’esilarante videoclip, nato da un’idea di Kevin Dellino, vede protagonisti il modello e calciatore Matteo Alessandroni e personaggi come l’irriverente Simone Di Matteo (in un cameo), il ballerino Filip Simaz (in un assolo), Riccardo Remedi Dj e Daniele Pompili, che come abbiamo detto potrebbe essere il suo toy boy.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.